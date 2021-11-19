ما هى القيمة الغذائية لكوب من عصير البرتقال يوميا؟

كتبت - ميرفت رشاد

عصير البرتقال مشروب مفضل لدى الكثيرين خاصة مع وجبة الإفطار، ولكن هل عصير البرتقال مفيد لك؟ غالبًا ما يُنظر إلى العصير على أنه الخيار الأقل تغذية مقارنة بتناول الفاكهة الكاملة ولمعرفة السبب نلقي نظرة فاحصة على القيمة الغذائية لعصير البرتقال ونرى ما يقوله الخبراء، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

المعلومات الغذائية لكوب واحد من عصير البرتقال

السعرات الحرارية: 110

الدهون: 0 جم

صوديوم: 0 ملغ

بوتاسيوم: 450 ملجم

الكربوهيدرات: 26 جرام

الألياف: 0 جم

السكريات: 22 جم

البروتين: 2 جرام

كالسيوم: 350 ملجم

فيتامين ج: 90 مجم

فيتامين أ: غير متاح

فيتامين د: 2.5 ميكروجرام

حمض الفوليك: 60 ميكروجرام

يوصي أخصائيو الرعاية الصحية، بألا يستهلك البالغون أكثر من كوب واحد من عصير الفاكهة بنسبة 100٪ كل يوم، لتشجيع الأفراد على تناول الفاكهة الكاملة أيضًا، لأنها تقدم فوائد غذائية أخرى.

فوائد عصير البرتقال

1. كوب واحد يقدم حصة كاملة من الفاكهة:

توصي الإرشادات الغذائية الأمريكية ، بأن يستهلك معظم النساء والرجال نصف إلى كوبين ونصف من الفاكهة يوميًا ، فإن كوبًا واحدًا من العصير 100٪ يقدم حصة واحدة من الفاكهة، هذا يعني أن كوبًا واحدًا من عصير البرتقال في وجبة الإفطار يساعد في تلبية حوالي نصف احتياجاتك اليومية من الفاكهة.

2. يساعد في دعم نظام المناعة الصحي:

يقول Jerlyn Jones ، اختصاصي تغذية :" يساعد كل من الفيتامينات C و D في دعم نظام المناعة الصحي وهو أمر أصبحنا جميعًا أكثر وعياً به منذ بداية وباء كورونا، ويقوي فيتامين سي جهاز المناعة لدينا من خلال حماية خلايانا، ويلعب فيتامين د دورًا مهمًا في تنظيم استجاباتنا المناعية وقد يساعد الخلايا المناعية على محاربة البكتيريا والفيروسات".

يوفر عصير البرتقال أيضًا عناصر غذائية مهمة أخرى مثل البوتاسيوم و حمض الفوليك ، التي تعزز صحة القلب، فضلا عن مضادات الأكسدة القوية، بما في ذلك الكاروتينات وفلافونيدات.

3. طريقة صديقة للطفل للحصول على العناصر الغذائية:

عندما يتعلق الأمر بعصير البرتقال والأطفال، قد تتساءل عما إذا كان العصير مشروبًا مناسبًا للأطفال، ساهم التوافر المتزايد للأطعمة والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات المضافة في زيادة انتشار زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال، غالبًا ما يتم استبدال الأطعمة الكاملة والمغذية عند الإفراط في استهلاك هذه الأطعمة والمشروبات، هذا يترجم إلى سعرات حرارية أقل ومزيد من السعرات الحرارية غير الغذائية.

في دراسة حديثة نُشرت في مجلة Public Health Nutrition ، وجد الباحثون أن الأطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 16 عامًا) الذين شربوا عصير برتقال بنسبة 100٪ غير معرضين لخطر زيادة الوزن أو السمنة.