اليوم السابع
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ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الطماطم يوميًا؟

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 02:00 ص
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الطماطم يوميًا؟ عصير الطماطم
كتبت مروة هريدى

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ينصح خبراء التغذية بأهمية تناول كوب من عصير الطماطم يوميًا، حيث إنه يحتفظ بجميع خصائص الطماطم الطازجة، وهو أفضل مشروب لتغذية عضلة القلب لذلك لا مانع من تناول كوب يوميًا منه، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستى".

يحتوى عصير الطماطم على سعرات حرارية منخفضة (17 كيلو سعرة حرارية في كل 100 جرام) وهذا يعتبر أهم ما يميزه، كما يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم، لذلك فهو مشروب مفضل لتغذية عضلة القلب.

ويعتبر عصير الطماطم مفيدا لجميع الفئات العمرية من الأطفال والنساء والرجال وحتى كبار السن، كما أنه يحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر لذلك هو مفيد أيضًا لمرضى السكري.

 

وهناك حالات لا ينبغى لها تناول عصير الطماطم، وتحديدًا الأشخاص الذين يعانون من التهاب فى البنكرياس والمعدة، كما أن تناوله مع الأطعمة النشوية مثل البطاطس والأرز والخبز يمكن أن يؤدي إلى تكوين الحصى في الكلى.

وتعتبر حمية الطماطم من الأنظمة الغذائية الأكثر فعالية في إنقاص الوزن، لذلك فإن تناول عصير الطماطم وسيلة فعالة لمن يحاولون التخلص من الوزن الزائد، ومن أجل ذلك ينصح بتناول 1-4 أكواب من عصير الطماطم يوميًا، ومن الأفضل تناوله قبل وجبة الطعام الرئيسية بنصف ساعة على الأقل، كما يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت نباتي إلى عصير الطماطم، ولكن لا ينصح بإضافة الملح ممكن بدلًا منه إضافة الثوم أو الفلفل الأسود.


الطماطم

عصير الطماطم

انقاص الوزن

فوائد عصير الطماطم

فائدة عصير الطماطم لعضلة القلب

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