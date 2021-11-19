لو عايز تخس.. أضف 5 أطعمة ومشروبات غنية بمضادات الأكسدة لنظامك الغذائى

كتبت مروة هريدى

يعتبر الالتزام بنظام غذائى لإنقاص الوزن ليس بالأمر السهل، ولأن لكل شخص منا طبيعة جسم تختلف عن الآخر فلا يمكن تطبيق ما يسير عليه الآخرين لفقدان الوزن علينا والعكس، ومع هذا الاتجاه المتزايد لفقدان الوزن وتقليل الدهون، يوصى بتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لتقليل الدهون، ويرصد تقرير موقع "فود ان تى فى" 5 أطعمة شهيرة غنية بمضادات الأكسدة لاستهلاكها من أجل إنقاص الوزن.

الشاي الأخضر

المشروب السحري الشهير لفقدان الوزن، اكتسب سمعته الصحية من مركبات تسمى بمضادات الاكسدة، يُعتقد أن هذه المركبات مسئولة عن إعطاء الشاي الأخضر فوائده المحتملة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ومكافحة السرطان، كما أنه يحتوي على كميات ضئيلة من البوتاسيوم.

الشاي الأسود

الشاي الأسود هو ثاني أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم، لا يوجد سوى اختلاف طفيف بين الفوائد الغذائية للشاي الأخضر والشاي الأسود بسبب عملية الأكسدة التي تخضع لها أوراق الشاي الأسود، إن تناول الشاي الأسود مفيد أيضًا في إلغاء تأثير الوجبة الغنية بالدهون على ضغط الدم.

عصائر الخضار

عصائر الخضار الطازجة هي مصادر غنية بالألياف، حيث يشيع استخدام البنجر والجزر والطماطم والخضروات ذات الأوراق الخضراء في صنع العصائر التي تزود الجسم بالمعادن والفيتامينات وتحافظ أيضًا على مستويات الترطيب سليمة.

المكسرات

عنصر غذائي مهم في جميع الخطط الغذائية لإنقاص الوزن تقريبًا، سواء كانت كيتو دايت أو نظام نباتي، فهى غنية بالدهون والسعرات الحرارية، لكنها ضرورية بدرجة كافية للمساعدة فى كبح الجوع، فالمكسرات مثل الكاجو والجوز قوية جدا ومفيدة، في الواقع، يصفها بعض خبراء التغذية بأنها أطعمة سحرية نظرًا لفوائدها الهائلة، ولكن يوصى باستهلاك محدود ومراقب للمكسرات بسبب الدهون الموجودة فيها.

التوت الأزرق

يحتوي على 85٪ ماء، إنه منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالألياف وفيتامين سى وك وهو أيضًا مصدر غني بالكربوهيدرات، التوت الأزرق لديه القدرة على تغيير مستوى مضادات الأكسدة الموجودة في الجسم بشكل مباشر، كما أنه يُقلل مستويات الكولسترول الضار، لذلك فهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل ضغط الدم والسكري.