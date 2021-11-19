العراق يعلن عودة 75 من العالقين على حدود بيلاروسيا

كتب وكالات

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تسجيل عودة 75 مهاجراً من العالقين على حدود بيلاروسيا، بحسب "الشرق بلومبرج".

ونقلت الوكالة، عن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف القول، إن الوزارة مستمرة بتسجيل أسماء المهاجرين العراقيين من الراغبين بالعودة الطوعية.

وقال المتحدث: "عدد المهاجرين المسجلين حتى الآن بلغ 75 مهاجراً. الوزارة مستمرة بالتنسيق لاستمرار رحلات الإجلاء التى لن تتوقف من دون توفير الاستجابة المطلوبة".

وأعلنت الخطوط الجوية العراقية الأربعاء أنها ستسير رحلة استثنائية لإجلاء العراقيين على الحدود البيلاروسية.