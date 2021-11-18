مطار مينسك: طائرة تقل مهاجرين أقلعت من بيلاروسيا باتجاه العراق

كتب وكالات

أفادت سلطات مطار مينسك، بإقلاع طائرة تقل مهاجرين من بيلاروسيا باتجاه العراق، بحسب "الشرق بلومبرج" .

ومن المنتظر أن يستقل نحو 430 مهاجراً، معظمهم من أكراد العراق، رحلة من مينسك إلى بغداد، وفق ما أفادت وزارة الخارجية العراقية، فيما أدان وزراء خارجية مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى أزمة الهجرة الحالية على حدود بيلاروسيا.

وقال الوزراء فى بيان "نحن وزراء خارجية مجموعة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ندين تنظيم نظام بيلاروسيا للهجرة غير النظامية عبر حدوده".

وأضافوا أن "هذه الأعمال القاسية تعرض حياة الناس للخطر، نحن متحدون فى تضامننا مع بولندا، وكذلك مع ليتوانيا ولاتفيا، التى استهدفها هذا الاستخدام الاستفزازى للهجرة غير النظامية كتكتيك مختلط"، بحسب ما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية.

وأكدوا ضرورة تزويد المنظمات الدولية بوصول فورى ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية، وأشاد الوزراء بالإجراءات التى يقوم بها الاتحاد الأوروبي، الذى يعمل بشكل وثيق مع بلدان المنشأ والعبور.