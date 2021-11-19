وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الجمعة - أن 4 ملايين و830 ألفا و374 شخصا استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و977 ألفا و626 جرعة بينها 17 ألفا و244 جرعة للسفر.



ولفتت الوزارة، إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و930 ألفا و219 شخصا حتى الآن.

