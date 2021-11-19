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الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة: البسوا الشتوي

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:56 م
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة: البسوا الشتوي الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية، حيث تنخفض درجات الحرارة العظمى والصغرى من درجتين إلى ثلاث درجات.
 
وحذر شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، من ارتداء الملابس الخفيفة خلال هذه الفترة، قائلا: يجب ارتداء الملابس الشتوية، متابعا: "فرص الأمطار عل القاهرة خلال الأيام المقبلة ستكون من خفيفة إلى متوسطة عل بعض المناطق، وستكون درجات الحرارة العظمى 21 – 23 درجة".
 
وأكمل مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية: "سنشعر بالبرودة أيضا في الساعات المتأخرة من الليل، لذلك يجب ارتداء الملابس الشتوية للحماية من البرودة".

الدكتور محمود شاهين

فصل الشتاء

اخبار الطقس

درجات الحرارة

الأرصاد الجوية

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