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الأرصاد: انخفاض فى الحرارة غدا بمعدل 4 درجات وأمطار حتى الاثنين

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:00 م
الأرصاد: انخفاض فى الحرارة غدا بمعدل 4 درجات وأمطار حتى الاثنين امطار
كتب محمد شرقاوى

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توقع الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعارعن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد حالة من عدم الاستقرار بدءا من الغد خاصة المحافظات الشمالية ، حيث تشهد سقوط أمطار غزيرة ورعد وبرق، وفى محافظات الوجه البحرى تشهد أمطار غزيرة، والقاهرة الكبرى أمطار خفيفة، ويصحبها انخفاض فى درجات الحرارة من 3 لـ 4 درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سى،"هناك نشاط رياح مصاحب لسحب رعدية فى عدد من المحافظات السواحلية، وأمطار بمحافظة الإسكندرية، وتستمر حتى الساعات المتأخرة من الليل" .

وتابعت،"الأمطار مستمرة  على المحافظات حتى الأحد، ومتوقع أن تنحسر الأمطار بدءا من يوم الاثنين، وذلك بسبب وجود منخفض جوى على البحر الأبيض المتوسط".

 

 


الارصاد الجوية

الامطار

الاسكندرية

القاهرة الكبرى

الطقس اليوم

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