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أحد أقارب "بيج رامى" يكشف تفاصيل معرفة مستر أولمبيا بزوجته الجديدة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 08:24 م
أحد أقارب "بيج رامى" يكشف تفاصيل معرفة مستر أولمبيا بزوجته الجديدة بيج رامي
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد أحد أقارب بيج رامى أن زوجة بيج رامي الجديدة التى تزوجها أمس بأحد فنادق الإسكندرية من محافظة الإسكندرية وهى شقيقة زوجة أحد أصدقائه المقربين له، ويمارس نفس اللعبة، وهو دائم مرافقه والسفر معه، وأن زواجه يعرف بع أشقاء رامي.

 

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن بيج رامى متواجد الآن بدبى، وسافر عقب حفل زفافه بأحد الفنادق بالإسكندرية، لدبى، مشيراُ إلى أن بيج رامى منذ تكريمه يوم 4 نوفمبر الجارى يوم الاحتفال بالعيد القومى ومغادرته للقرية بعد المكوث بها لعدة ساعات لارتباطات بالقاهرة غادر القرية، مؤكدًا أن زواج بيج رامى حقيقة، ولا يمكن نكرانها.

 


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