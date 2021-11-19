يقضي شهر العسل في دولة عربية.. شقيق بيج رامي: زواجه حقيقي ولم يفعل شيئا مخالفا

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور عبد الله السباعي شقيق البطل بيج رامي، إن شقيقه بيج رامي تزوج بالفعل، وأقام حفل زفافه بأحد الفنادق بالإسكندرية، مؤكداً لا يوجد ما يمنع زواج شقيقه، وأنه فوجئ بعدد من الاتصالات بهذا الشأن، وأن شقيقه لم يرتكب جرما فإنه تزوج على سنة الله ورسوله وأقام حفل زفافه علناً.

وأضاف السبيعي، لـ"اليوم السابع"، إن شقيقه خارج مصر، مؤكداً أن ما تردد على لسانه بأن الصور المنتشرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بزواجه غير حقيقية، وإنما مشهد ضمن عمل فني جديد يشارك به البطل، لا صحة له، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، وكما قلت أن شقيقه متزوج وأقيم حفل زفافه بأحد الفنادق بالإسكندرية، وتزوج من فتاة مصرية ، اختارها.

يذكر أن الكابتن بيج رامي أقام حفل زفافه يوم الخميس الماضي بأحد الفنادق بالإسكندرية وسافر إلى دبي لقضاء شهر العسل هناك.