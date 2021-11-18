مواطن يتبرع بدور أرضى بمنزله لخدمة القطاع الصحى بالواسطى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بسرعة إنهاء إجراءات استلام دور أرضى بمنزل "تبرع به مواطن لدعم القطاع الصحي"، حيث كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة ورئيس مدينة الوسطى باستلام الموقع والعمل على تجهيزه ليكون مقراً لائقاً بإدارة الوسطى الصحية.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى يواصل عقده محافظ بنى سويف لسماع شكاوى ومطالب المواطنين فى مختلف الموضوعات، وتبرع المواطن بدور كامل من منزل يمتلكه مساحته 500م بغرض تحويل الخدمات الطبية إلى وحدة طب الأسرة بالقرية، ولكن اللجنة المختصة، أفادت بعدم مطابقته للمعايير والاشتراطات اللازمة لتقديم خدمات الوحدة الصحية.

وطلب المواطن بعد ذلك بدراسة إمكانية الاستفادة من الموقع فى خدمة المنظومة الصحية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأهالى الواسطي، حيث إنه قد تبرع بالمكان ويريد تحقيق المنفعة العامة لأهالى المركز.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على استغلال المكان ليكون مقراً دائماً لإدارة الواسطى الصحية، لدعم المنظومة الصحية لمركز ومدينة الواسطى، خاصة وأن المقر الحالى لا يتناسب والخدمة المقدمة عن طريق الإدارة التى تشرف على الخدمة الصحية بالمدينة وقرى المركز.

حضر اللقاء الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والمحاسب محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الواسطى،و مها حميدة مدير عام خدمة المواطنين، ولمياء العربى مدير إدارة المجالس واللجان بديوان عام المحافظة.