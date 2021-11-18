محافظ بني سويف يتفقد مشروع تطوير مؤسسات رعاية الأيتام بتكلفة 11 مليون جنيه .. صور

بني سويف هاني فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروع تطوير جمعية مؤسسات رعاية الأيتام والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التضامن ومؤسسة مصر الخير، بتكلفة تصل إلى 11 مليون جنية ، وتشمل الارتقاء بكافة سبل المعيشة و تطوير الحضانات بالمؤسسة وإضافة ملعب نجيل صناعي ووسائل ترفيه وغيرها



حيث أثنى المحافظ على الجهد المتبادل والتعاون المجتمعي المتميز مع مؤسسة مصر الخير وجمعية الآيادى البيضاء على أبناء بني سويف وأبناء مصر ضمن جهود الدولة لإتاحة المجال أمام أبناءنا الأيتام بدور الرعاية ليكونوا عناصر فاعلة في بناء وطنهم.



جاء ذلك خلال تفقده اليوم لأنشطة وجهود مديرية التضامن الاجتماعي في كافة الأنشطة المجتمعية والحماية الاجتماعية ، حيث رافقه كل من: الأستاذة إحسان أبو زيد وكيلة الوزارة المحاسب هاني الجويلى رئيس المدينة و محمد سيد مدير جمعية مؤسسة الرعاية ، بالإضافة إلى تفقد أنشطة جمعية الهلال الأحمر وكان في استقباله نبيل البراوى رئيس مجلس إدارة الجمعية.



حيث أثنى المحافظ على أنشطة الجمعية التي تشمل تدريب الفتيات على الحرف اليدوية لتوفير مصدر دخل مناسب لهن ولأسرهن بجانب حضانة على مستوى عال، بالإضافة إلى الجهود النوعية للجمعية خاصة في مجالات الإغاثة ومواجهة الكوارث ومجالات الصحة العامة والمجتمعية.







المحافظ يتفقد الهلال الاحمر



المحافظ يداعب احد الاطفال



زيارة محافظ بنى سويف



محافظ بنى سويف يتفقد الدار



محافظ بنى سويف يزور دار الرعاية



محافظ بنى سويف يصافح طفل



