بصوت جميل.. طالبان بجامعة الزقازيق يطربان الطلاب بأغانى أم كلثوم.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حباهما الله صوتا جميلا يحاكيان به أشهر الفنانين منهم أم كلثوم وأحمد سعد وتامر عاشور وغيرهم من الفنانين.



محمد وائل الحماقى، طالب بالفرقة الثانية كلية الحقوق جامعة الزقازيق يقول لـ اليوم السابع، إنه اكتشف موهبته وهو صغير وكان يقلد المنشدين وكانت والدته قدوة له فى ذلك، والتى كانت من المنشدين والمبتهلين فى صغرها، وبالتالى عشق الفن والإنشاد وبعدها بدأ فى تقليد الفنانين الكبار وأشهرهم الفنانة أم كلثوم، وقام بتأليف عدد من الأغانى وتلحينها، وأحيا الكثير من الحفلات بمحافظات مصر وأيضا بجامعة الزقازيق، وتمنى أن يذيع سيطه ويصبح من الفنانين المشهورين.



وأضاف محمد جميل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، أنه مارس الفن عن طريق والده الذى يعمل عازفا على آلات الموسيقى، وبالتالى عشق الفن وتعلم العزف على الجيتار والأغاني أيضا وشرع فى تقليد الفنانيين.



وقدما الطالبان أغانى لأم كلثوم "برضاك يا خالقي" وأغنية "أهو دا إلى صار" للفنان سيد درويش وعدد آخر من الأغانى.





الطالبان



محمد حماقى

