حنين حسام أمام جنايات القاهرة 20 ديسمبر.. بعد رفض طلب رد هيئة المحكمة

كتب أحمد الجعفرى

حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك" تعود مجددًا إلى محكمة الجنايات؛ لاستكمال جلسة إعادة محاكمتها في قضية "الاتجار بالبشر" وذلك في جلسة 20 ديسمبر المقبل، بعد رفض الطلب المقدم من جانب دفاعها لرد هيئة المحكمة التي تنظر القضية.

الدائرة 34 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة والمنعقدة بدار القضاء، رفضت اليوم الأربعاء، طلب رد هيئة المحكمة المقدم من حنين حسام ومصادرة الكفالة وتغريم طالب الرد في إعادة محاكمة المتهمة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، بتهمة الاتجار فى البشر.