71% من القراء يتوقعون زيادة معدلات تطعيم كورونا بعد حظر عمل غير المطعمين

في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع زيادة معدلات التطعيم بلقاح كورونا مع تطبيق قرار حظر دخول غير المطعمين لمقار عملهم، توقع غالبية القراء زيادة معدلات التطعيم بلقاح كورونا مع تطبيق قرار حظر دخول غير المطعمين لمقار عملهم.

وتوقع 71% من القراء زيادة معدلات التطعيم بلقاح كورونا مع تطبيق قرار حظر دخول غير المطعمين لمقار عملهم، بينما استبعد 29% من القراء زيادة معدلات التطعيم بلقاح كورونا مع تطبيق قرار حظر دخول غير المطعمين لمقار عملهم.