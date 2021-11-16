اليوم السابع
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أكرم القصاص
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71% من القراء يتوقعون زيادة معدلات تطعيم كورونا بعد حظر عمل غير المطعمين

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 06:38 ص
71% من القراء يتوقعون زيادة معدلات تطعيم كورونا بعد حظر عمل غير المطعمين الاستطلاع

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في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع زيادة معدلات التطعيم بلقاح كورونا مع تطبيق قرار حظر دخول غير المطعمين لمقار عملهم، توقع غالبية القراء زيادة معدلات التطعيم بلقاح كورونا مع تطبيق قرار حظر دخول غير المطعمين لمقار عملهم.
وتوقع 71% من القراء زيادة معدلات التطعيم بلقاح كورونا مع تطبيق قرار حظر دخول غير المطعمين لمقار عملهم، بينما استبعد 29% من القراء زيادة معدلات التطعيم بلقاح كورونا مع تطبيق قرار حظر دخول غير المطعمين لمقار عملهم.
 
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استطلاع

كورونا

قرار حظر غير الملقحين

التطعيم بلقاح كورونا

المقار الحكومية

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