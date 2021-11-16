اليوم السابع
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متى يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه؟.. القوى العاملة توضح

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 12:00 ص
متى يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه؟.. القوى العاملة توضح وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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نحو 18 مليون عامل يعملون فيما يقرب من 3 مليون و735 ألف منشأة بالقطاع خاص، ينتظرون تطبيق قرار المجلس القومى للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه.
 
ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير أهم ما ذكره محمد سعفان وزير القوى العاملة، حول تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص:
 
1- الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص الذي قرره المجلس القومي للأجور هو 2400 جنيه.
 
2- يتم تطبيق القرار اعتبارا من يناير 2022.
 
3- أقر المجلس القومى للأجور صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأمينى للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.
 
4- سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام بالقرار، واستثنائها من ذلك.
 
5- الشركات المتعثرة التى تقدمت بطلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى الأجور سيتم دراسة أسبابها، مع تبنى آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه.
 
6- 90%من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور.
 
7- سيتم إدراجه مع مفتشى العمل ليكون ضمن الأمور التى يتم التفتيش عليها داخل المنشآت.

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