قائد الكراكة حسين طنطاوى يكشف تفاصيل توسعة المنطقة الجنوبية للقناة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، حوارًا مع إيهاب عبد الله، قائد الكراكة حسين طنطاوى، أكد خلاله انضمام الكراكة حسين طنطاوي أحدث وأكبر أسطول كراكات الهيئة للعمل بنطاق مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة، مشيرًا إلى أنه من المقرر انتهاء المشروع خلال عامين.

وقال قائد الكراكة حسين طنطاوى، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن أعمال التكريك في منطقة التوسعة والتعميق بدأت بواسطة الكراكة حسين طنطاوي والكراكة الصديق بعد انتهاء الأعمال المدنية والهندسية الخاصة بتجهيز الموقع، مشيرًا إلى أنه المقرر انضمام الكراكة مهاب مميش إلى العمل بمنطقة التوسعة والتعميق بعد الانتهاء من أعمال التكريك المسندة إليها في أحد المشروعات القومية الكبرى بميناء شرق بورسعيد.

قائد الكراكة حسين طنطاوى والزميل السيد فلاح

وأضاف إيهاب عبد الله، أن الكراكة "حسين طنطاوي" تتمتع بمواصفات متطورة، حيث يبلغ طولها الكلي 147.4 مترًا، وعرضها 23 مترًا، وغاطسها 5.5 مترًا، وإنتاجية تبلغ 3600 متر مكعب من الرمال/ ساعة على طول خط طرد عائم يبلغ 4 كيلو متر، وقدرة كلية 29190 كيلو وات، مع القدرة على التعامل مع كافة أنواع التربة، بما فيها الصخرية، مشيرًا إلى أنه تم بنائها في أكبر الترسانات العالمية في هولندا وهى أكبر كراكة في الشرق الأوسط، وتم إجراء فترة تجارب في هولندا وتم استكمالها في قناة السويس.

إيهاب عبد الله قائد الكراكة حسين طنطاوى

وأكد قائد الكراكة حسين طنطاوى، أن عدد العاملين في كل وردية على الكراكة قرابة 40 فردًا، بينهم مهندسين كهرباء وميكانيكية وفنى تركيبات وفنى ديزل وبحرية وقاطرات مصاحبة وونش عائم، مؤكدًا أن العاملين بالهيئة لهم خبرة واسعة في العمل على الكراكات، مشيرًا إلى أن المسافة التي نعمل على توسعتها وتعميها هي المكان الأضيق بطول القناة، بالإضافة إلى كونة صخرى، لذلك المشروع بيواجه تحديات لكنها قادرين عليها.

ومشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 142 ترقيم قناة بطول 10 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 مترًا جهة الشرق، وعمق 72 قدم مما سيؤدي إلى زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28‎%‎.

قائد الكراكة حسين طنطاوى والزميل السيد فلاح