الرئيس السيسي: "فضل شعب مصر على جيشه أبدًا أبدًا لن ينسى"

كتب محسن البديوي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، إن :"روح نصر أكتوبر ستظل ملهمة بدروسها، وستظل موجودة في مصر وتؤكد قدرة الشعب والجيش ومؤسساته، وأقول للمصريين أنتم قدمتم للجيش الكثير وأتذكر كلمة سمعتها من المشير طنطاوي، حينما قال إن الشعب وقف في الطوابير، عشان نقدر في الجيش نحارب، ودايما فضل شعب مصر على جيش مصر أبدًا أبدًا لن ينسى".

وأوضح الرئيس :"إنك تقف جنب حد قوي طبيعي، لكن محدش يفرض عليك تقف جنب حد ضعيف، وهذا أحد دروس أكتوبر، وبقول للمصريين جه الدور اللى جيشكم بيرده دلوقتي بعمل غير مسبوق، وبقول إن ما تحقق في الـ 7 سنوات الماضية كل المؤسسات شاركت فيه، حتى الجيش الذي يتركز دوره على مواجهات الصراعات.. وساهم بما أمكن في التنمية وأتصور إننا شايفين ده ونشعر به جيدًا.. وأوعوا حد أو أي كلام يفرق بين المصريين وبعضهم البعض وكل الجيش والشرطة ، ودايما تكونوا على قلب رجل واحد، وفي 67 الرئيس جمال عبد الناصر قال إنه هيستقيل، لكن لما البلد وقفت خلفه إيد واحد استعدنا قوتنا وعملنا النصر تاني، ودا درس مهم اوي".