3 أطعمة يجب تناولها في الخريف لإنقاص الوزن ..تعرف عليها

كتبت - ميرفت رشاد

فصل الخريف من أفضل فصول السنة لإنجاح خطة النظام الغذائي لإنقاص الوزن، ,يجب أن تغتنم الفرصة وتبدأ في التركيز على عدد من الأطعمة لفقدان الوزن بشكل أسرع، فهى مليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات والألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع ، بحسب ما نشره موقع " eatthis".

1 - قرع العسل

يتفق أخصائيو التغذية على أن قرع العسل هو غذاء أساسي في الخريف فهو ملىء بالعناصر الغذائية الأساسية وغنى أيضًا بالألياف ، مما يساعدك على البقاء ممتلئًا حتى لا تفرط في تناول الطعام بين الوجبات، فهو مفيدًا لفقدان الوزن لأنه يتكون إلى حد كبير من الماء (حوالي 90٪) ، مما يجعله منخفض السعرات الحرارية بينما يظل غنيًا بالفيتامينات والمعادن المعززة للصحة.

قالت كيت ويلسون ماكجوان، إن بذور قرع العسل لها فوائد عديدة فهى غنية بالعناصر الغذائية المعروفة بأنها تدعم فقدان الوزن، مثل الألياف والبروتين والأحماض الدهنية غير المشبعة، تحتوي حفنة من بذور قرع العسل على كمية كبيرة من الدهون الصحية ، و 7 جرامات من البروتين (مثل البيض) ، والحديد والمغنيسيوم والزنك، نظرًا لأن بذور قرع العسل غنية بالمغنيسيوم والزنك ، فهي تساعد على تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات، تعد مستويات المغنيسيوم الصحية مهمة لضغط الدم ومستويات السكر في الدم وكذلك صحة القلب والعظام.

2 - التفاح

التفاح هو طعام آخر غير عادي يمكنك تخزينه عندما تهدف إلى التخلص من بعض الوزن الزائد، تحتوي تفاحة واحدة كبيرة مع القشرة على 5.4 جرام من الألياف ، أو 19٪ من القيمة اليومية، ناهيك عن أن التفاح قد تم ربطه بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى ، مثل المساعدة في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة ، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو ومرض الزهايمر .

أقرت مراجعة أجريت عام 2011 في Advances in Nutrition بأن التفاح يرتبط بتحسين النتائج المتعلقة بإدارة الوزن ، وكذلك صحة العظام ، وحماية الجهاز الهضمي ، ووظيفة الرئة ، والتدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة.

3 - كرنب بروكسل:

كُرُنْب بروكسل ، هو نوع من أنواع الكرنب ، المعروف باسم الملفوف، بيتم زراعته على نطاق واسع في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وهو يحتوي على مادة سولفورافين وهي مادة مضادة للجراثيم،ومضادة للسكري، ومضادة للسرطان، قالت ليزا يونج ، خبيرة التغذية ، إن الخضروات الصليبية هي الغذاء المثالي لإنقاص الوزن، فهى غنية بالألياف ومنخفض في السعرات الحرارية ويقترن جيدًا بالبروتينات الخالية من الدهون مثل السمك أو الدجاج.