6 أنواع مياه ديتوكس الأفضل لحرق الدهون وإنقاص الوزن

كتبت - ميرفت رشاد

ماذا ستقول إذا قلنا لك أن أحد أقوى حلفائك لإنقاص الوزن ليس نظاما غذائيا معقدا، ولكن ... الماء، هذا صحيح، فيمكن للماء تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك، ومساعدتك على فقدان الوزن، والحفاظ على بطن مسطح، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ، فإن شرب 1.5 لتر من الماء يوميًا (حوالي ستة أكواب) ويمكن أن تحرق 17400 سعرة حرارية كل عام، اجمع بين الماء العادي والأطعمة الفائقة التي أثبتت فعاليتها في حرق الدهون للحصول على ماء التخلص من السموم وستحصل على إكسير ينشطك ويحارب الانتفاخ ويساعدك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، بحسب ما نشره موقع " eatthis".

1 - الجريب فروت / النعناع

بصرف النظر عن كونه لاذعًا ، فإن الجريب فروت له فوائد صحية خطيرة، وجدت دراسة نُشرت في مجلة Metabolism أن أولئك الذين تناولوا الجريب فروت لمدة ستة أسابيع فقدوا بوصة كاملة من محيط الخصر، لماذا ا؟ الفاكهة غنية بالمواد الكيميائية النباتية ، وهو مركب حيوي يحرق الدهون.

2 تفاح / ليمون / نعناع

الليمون هو عنصر شائع للتخلص من السموم لسبب وجيه فهو يحتوى على مضادات الأكسدة الموجودة في قشرته تحفز إنزيمات الكبد للمساعدة في طرد السموم من الجسم.، يقترن بالتفاح ، أحد أفضل ثمارنا لجسم أفضل.!

3 برتقال / ليمون

تعمل ثمار الحمضيات معًا في ماء التخلص من السموم المطهر: الثلاثة غنية بـ D-limonene ، والذي ثبت أن له تأثيرات مضادة للسرطان وتهدئة حرقة المعدة والارتجاع الحمضي، كما أنه يطرد السموم ويساعد على إزالة عدم انتظامها.

4 النعناع / البطيخ

إنها واحدة من أفضل الفواكه لفقدان الدهون ، حيث ثبت أنها تعمل على تحسين الدهون (الدهون) وتقليل تراكم الدهون في الجسم. علاوة على ذلك ، وجدت دراسة إسبانية أن الرياضيين الذين شربوا عصير البطيخ بعد التمرين يعانون من ألم عضلي أقل.

5 خيار / ليمون / كيوي

يعد الخيار غذاءً أساسيًا معروفًا ، ولسبب وجيه، فهو منخفض للغاية في السعرات الحرارية ، ويحتوي جلده على أطنان من الفيتامينات والمعادن ليستفيد منها جسمك. لذلك عند إضافته إلى H2O الخاص بك ، تأكد من الحفاظ على الجلد.

6 التين / الفراولة

قد لا تساعدك هذه المياه على التمزق ، لكن العناصر الغذائية التي يحتوي عليها التين ، بما في ذلك البوتاسيوم ، تساعد عضلاتك على العمل.،كما أنها مصدر كبير للألياف ، مما سيساعد على إبطاء عملية الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول.