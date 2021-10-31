تعرف على البروتينات الأساسية يحتاجها جسمك لتقوية المناعة وبناء العضلات

كتبت هند عادل

يحتاج جسمنا إلى مجموعة من البروتينات العديد منها لا يصنعها الجسم ولكن هذه البروتينات الأمينات الحيوية ضرورية لمجموعة من البقاء على قيد الحياة، وظائف الصحة والقوة، وهناك ما مجموعه 20 من الأحماض الأمينية التي يحتاجها جسم الإنسان لإنتاج جميع البروتينات اللازمة للعمل والنمو.

ووفقا لتقرير لموقع time now news البروتينات هي واحدة من ثلاثة مغذيات كبيرة ، إلى جانب الدهون والكربوهيدرات ، التي تشكل الجزء الأكبر من النظام الغذائي للإنسان.

الأحماض الأمينية الأساسية مقابل الأحماض الأمينية غير الأساسية:





جميع الأحماض الأمينية الـ 20 ضرورية لتحسين وظائف الجسم ، ومع ذلك ، ينتج جسمك بعضًا منها بشكل طبيعي هذا هو السبب في أنها تسمى الأحماض الأمينية غير الأساسية هناك بعض الأحماض الأمينية الأساسية المشروطة ، مما يعني أنها غير ضرورية (أي أن جسمك ينتجها) إلا في ظل ظروف معينة ، مثل المرض أو الإجهاد من ناحية أخرى ، لا يمكن أن يصنع الجسم الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ويجب دائمًا الحصول عليها من الطعام.

الأحماض الأمينية الأساسية ومصادرها الغذائية:



الهيستيدين: مقدمة للهيستامين ، هناك حاجة إلى الهيستدين لنمو الأنسجة وإصلاحها ، خاصة للحفاظ على أغلفة المايلين أكمام من الأنسجة الدهنية التي تحمي الخلايا العصبية ، مما يضمن قدرتها على إرسال واستقبال الرسائل، له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وقد تمت دراسته لآثاره الوقائية في الأمراض المزمنة وفي إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء.

مصادر الغذاء الجيدة للهيستيدين: لحم الضأن ، الدجاج ، الديك الرومي ، التونة ، السلمون ، الجبن ، الزبادي ، الحليب ، البيض ، فول الصويا ، الفول ، العدس ، بذور اليقطين ، بذور عباد الشمس ، الفول السوداني ، الكينوا ، الأرز البري ، الأرز البني ، جنين القمح.

Isoleucine: Isoleucine هو حمض أميني أساسي قد يساعد في كيفية صنع الهيموجلوبين هذا هو الصباغ الذي يحمل الأكسجين داخل خلايا الدم الحمراء قد يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، قد يزيد أيضًا من الطاقة والقدرة على التحمل يتركز بشكل كبير في الأنسجة العضلية ويلعب دورًا مهمًا في التمثيل الغذائي للعضلات، مما يوفر لعضلاتك الوقود المناسب للقيام بالعمل.

يشارك Isoleucine أيضًا في تكوين الجلطة الدموية وهو ضروري لإنتاج الهيموجلوبين ، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

مصادر الغذاء الجيدة للإيزولوسين: لحم الضأن ، والدواجن ، والتونة ، والمأكولات البحرية (التونة ، وسمك القد) ، والبيض ، والحليب ، واللبن ، والجبن ، وفول الصويا ، والفاصوليا ، والعدس ، والشوفان ، ، والأعشاب البحرية ، وعباد الشمس ، وبذور السمسم.

الليوسين: ضروري لإصلاح العضلات ونموها ، ولبناء كتلة العضلات، يساعد اللوسين على إنتاج هرمونات النمو يحث على إفراز الأنسولين ، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم مستويات السكر في الدم ومستويات الطاقة ويساعد على تعزيز شفاء أنسجة العضلات والجلد والعظام بعد الصدمة أو الإجهاد الشديد.

مصادر الغذاء الجيدة لليوسين: لحم الضأن ، الدواجن ، التونة ، الجمبري ، الجيلاتين ، الكولاجين ، فول الصويا ، الفول ، العدس ، بذور اليقطين ، بذور عباد الشمس ، الفستق ، اللوز ، الفول السوداني ، ، الذرة ، جنين القمح ، الكينوا ، الأرز البني.

ليسين: حيوي لعملية إنتاج الهرمونات والإنزيمات والأجسام المضادة المختلفة، يلعب دورًا مهمًا في جهاز المناعة وله خصائص مضادة للفيروسات، مما يساعد على إبطاء نمو الفيروس في جسم الإنسان يعتبر اللايسين ضروريًا أيضًا لإنتاج الكولاجين البروتين الأكثر وفرة في الجسم الذي يعطي بنية للأربطة والأوتار والجلد والشعر والأظافر والغضاريف