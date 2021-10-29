اليوم السابع
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الجمعة، 29 أكتوبر 2021 06:49 م
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6 أطعمة تسبب نوبات الصداع النصفي.. منها الشيكولاتة

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 06:00 م
6 أطعمة تسبب نوبات الصداع النصفي.. منها الشيكولاتة الصداع
كتبت مروة هريدى

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يشكو كثيرون من نوبات الصداع والصداع النصفي ربما بسبب الجلوس لفترات طويلة أمام الأجهزة الإليكترونية مثل شاشات التلفاز والمحمول، في حين يعتقد الخبراء أن الحصول على فترات الراحة المنتظمة أثناء العمل مهمة، يحتاج الأشخاص أكثر من ذلك إلى مراقبة عاداتهم الغذائية ونوع الأطعمة التي يتناولونها على مدار اليوم، وإليك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

 

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الشيكولاتة
 

وفقًا للخبراء، تحتوي الشيكولاتة على الكافيين الذى قد يسبب الصداع، أيضًا، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة الصداع النصفي الأمريكية، تعد الشيكولاتة ثاني أكثر مسببات الصداع النصفي شيوعًا بعد الكحول.

الشوكولاتة
الشوكولاتة

مادة الكافيين

في حين أن تناول الشاي والقهوة يوميًا مفيد لجسم الإنسان، يقترح الخبراء أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي يجب عليهم تجنبه بأي ثمن لأن الكافيين المتوافر في كلا المشروبين قد يؤدي إلى حدوث الصداع النصفي.

المشروبات التى تحتوى على الكافيين

المشروبات التى تحتوى على الكافيين

الأطعمة المخمرة
 

مثل الجبن القديم والمخللات تحتوى أيضًا على كميات عالية من التيرامين التي قد تسبب نوبات الصداع النصفي.

الاطعمة المخمرة

الاطعمة المخمرة

 

اللحوم المصنعة

مثل اللحوم الباردة لأنها غنية بمادة حافظة تسمى النترات، والتي تستخدم للحفاظ على لون ونكهة هذه المواد الغذائية، وبحسب إحدى الدراسات، فإن هذه الأطعمة تطلق أكسيد النيتريك في الدم، مما يوسع الأوعية الدموية في الدماغ ويسبب نوبات الصداع والصداع النصفي.

الأطعمة المجمدة
 

تقول الدراسة إن تناول الأطعمة المجمدة مثل الآيس كريم والزبادي يمكن أن تسبب فى حدوث الصداع لدى معظم الناس.

المحليات الصناعية
 

مثل السكرين والسكرالوز، وهي بدائل للسكر تضاف إلى بعض الأطعمة والمشروبات لجعلها أكثر حلاوة، كما توجد المحليات الصناعية في معظم الأطعمة المصنعة مثل الخضروات المعلبة والوجبات الخفيفة ومنتجات الألبان المعلبة.


الصداع

الصداع النصفى

اطعمة تسبب الصداع

اضرار الكافيين

الشوكولاتة والصداع

الأطعمة المخمرة

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