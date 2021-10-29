القبض على ميكانيكى أثناء محاولته إدخال مواد مخدرة لسجين فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، من إلقاء القبض على ميكانيكى يقيم بدائرة المركز أثناء محاولته إدخال 30 قرص مخدر و4 قطع من مخدر الحشيش داخل المأكولات أثناء زيارته لسجين بسجن المركز.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بضبط ميكانيكى أثناء قيامه بإدخال مواد مخدرة داخل محبسه بدائرة مركز طما بوضعها داخل المأكولات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز والنقيب أحمد رشاد معاون مباحث المركز، بتمكن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين زيارة المحبوسين والمحكوم عليهم بسجن مركز شرطة طما، من ضبط ميكانيكي ويقيم دائرة المركز وبحوزته 30 قرص أبتريل المخدر و" 4 " قطع صغيرة الحجم من مخدر الحشيش تزن 12 جراما داخل بعض المأكولات حال محاولته إدخالها لعاطل، ويقيم بندر طما والمحبوس احتياطياً علي ذمة إحدى القضايا.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمذكور، فتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.