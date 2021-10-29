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إغلاق مطالع كوبرى الساحل جزئيا منذ قليل لعمل الصيانة

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 12:30 ص
إغلاق مطالع كوبرى الساحل جزئيا منذ قليل لعمل الصيانة كوبرى الساحل - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، كوبرى الساحل جزئيا وحتى الخامسة صباح الأحد المقبل، لتنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية للكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

وقال مصدر أمنى: "فى إطار استكمال التطوير لكوبرى الساحل سيتم صيانة الأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية بمطالع الكوبرى بالإتجاهات القادمة من ميدان الكيت كات ومناطق الوراق باتجاه محافظة القاهرة كمرحلة أولى، لتحقيق السيولة اللازمة.

وأوضح المصدر أن الأعمال استلزمت غلق مطالع الكوبرى بالاتجاهات المشار إليها بالتبادل (جزئيا) لمدة 3 أيام تبدأ فى الساعة 12 صباح اليوم الجمعة وتنتهى الساعة  5 من صباح الأحد المقبل على مدار الــ 24 ساعة، ودون تعطيل لحركة المرور.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الاعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.


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