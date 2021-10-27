الرئيس السيسى لـ"الطفل المعجزة": أحفظ بس أفهم.. والحفظ لوحده مش كفاية

كتب أحمد عرفة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى حديثه للطفل المعجزة أحمد تامر، قائلا: هناك نقطتين مهمين يا أحمد، أحفظ بس أفهم، مش الفهم أولى من الحفظ ولكن الحفظ لوحده من غير الفهم مش كفاية.



وأضاف الرئيس السيسى، خلال برنامج يحدث في مصر، أن قيمة الحفظ أننا نفهم، متابعا: لا يمكن لأحد أن يلوى النصوص والعقائد لو كان فيه فهم.



وتابع الرئيس السيسى: أقول للأسر لو لقينا موهبة نراعها ونهتم بها.



دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، الطفل أحمد تامر، الحافظ للقرآن الكريم، بأن يحضر أول افتتاح للدولة للمشروعات، ويقرأ القرآن الكريم في الافتتاح.



وقال الرئيس السيسى، خلال برنامج يحدث في مصر، موجهًا حديثه للطفل أحمد تامر: "أدعوك في أول افتتاح أن تقرأ ما تيسر من القرآن"، وتابع الرئيس، موجهًا حديثه للطفل أحمد تامر: "بتسأذن من الوالد وأسرتك تكون فى أول افتتاح تكون شيخ تقرأ لنا ما تيسر من القرآن الكريم".