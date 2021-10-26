5 نصائح للآباء ينصح باتباعها لجعل طفلك يتناول طعامًا صحيًا

كتبت ميرفت رشاد

قد يكون من الصعب جدًا جعل أطفالك يأكلون طعامًا صحيًا، فعادة ما يكون الأطفال مغرمين بالحلويات والوجبات الخفيفة غير الصحية ومحملة بالسعرات الحرارية وتحرم من التغذية بشكل عام.

ويحتاج الأطفال إلى التغذية السليمة للنمو الصحي والتطور، وغرس عادات الأكل الصحية منذ الطفولة الأمر الذي يساعد في بناء عادات الأكل الصحية المتمثلة فى الفواكه الطازجة، والكثير من الخضار والأطعمة المنزلية الطازجة وهي الأفضل لأطفالك فهى خالية من المواد الحافظة والألوان المضافة والسكر، وفى السطور المقبلة سنقدم بعض النصائح لجميع الآباء والأمهات التي يمكن أن تساعدهم في جعل أطفالهم يتمتعون بصحة جيدة، بحسب ما ذكره موقع "doctor-ndtv".

1. الجدول الزمني

تحديد وقت الوجبات المناسبة لأطفالك سيساعدهم ذلك على فهم متى يشعرون بالجوع ويساعد على منع الإفراط في تناول الوجبات أو تخطيها، وسيساعد الجلوس معًا في نفس الوقت كل يوم لتناول الإفطار والغداء والعشاء أطفالك على تناول طعام صحي.

2. إضافة الخضار الملون

يحب الأطفال الألوان، فإضافة الخضار الملون إلى كل وجبة سيجعلها ممتعة للأطفال، يمكنك أن تأخذ قطاعة بسكويت وتقطع الخضار إلى أشكال مختلفة لأطفالك، تحتاج إلى إظهار إبداعك في جعل الأطعمة تبدو ممتعة لأطفالك.

3. طهي الأطعمة المفضلة لأطفالك

تجنب تناول الطعام بالخارج كثيرًا حتى يأكل أطفالك طعامًا صحيًا، جرب طهي الأطعمة المفضلة لأطفالك في المنزل بلمسة صحية مثل إضافة الكثير من الخضار إلى البرجر، تناول الطعام محلي الصنع مفيد أيضًا لصحتك.

4. لا تهمل الألياف

يجب أن تكون الألياف جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي وكذلك نظام أطفالك، يساعد في إبقائك ممتلئًا لفترة أطول ويساعد على التخلص من استهلاك السعرات الحرارية الزائدة وغير المرغوب فيها، تساعد إضافة الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف أطفالك على الابتعاد عن الوجبات الخفيفة المصنعة.

5. كن مرشدًا جيدًا

بصفتك أحد الوالدين، فأنت أفضل معلم لأطفالك، فيجب عليك تناول الطعام بشكل صحي سيجعل أطفالك يختارون الصحة، قم بإجراء تغييرات صحية على نظامك الغذائي حتى يتبعه أطفالك.