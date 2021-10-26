عروس الدقهلية تبرئ الزوج وتعترف بطعن نفسها بسبب الاكتئاب

الدقهلية شريف الديب

كشفت الاعترافات التى أدلت بها عروس الدقهلية، عن الإصابات والطعنات التى لحقت بها، بعد أن بدأت تتعاف من الإصابات، وأوضحت عروس الدقهلية تفاصيل الحادث وأكدت براءة زوجها من ارتكاب الواقعة.

وقالت فى أقوالها أمام النيابة العامة، إنها كانت تقيم بمحافظة دمياط، وتزوجت منذ ثلاثة أيام بمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، وقالت شعرت بحالة نفسية سيئة كبيرة بعد الزواج وخاصة بعد الوصول إلى شقة الزوجية، وشعرت بالرغبة من التخلص من حياتى، وبعد أن شاهد زوجى حالتى قرر أن يأتي بشيخ لقراءة القرآن لفك أى أعمال سفلية تكون وراء ذلك.



وأكدت انها مازالت عذراء حتى الآن، ولا تعلم سبب الحالة التى وصلت إليها، حتى قامت بسحب سكين وطعن نفسها عدة طعنات للتخلص من حياتها بعد أن زادت حدة الحالة النفسية السيئة، وذلك أثناء خروج الزوج لجلب الشيخ.



واكتشف الزوج بعد عودته ومعه الشيخ أن زوجته غارقة فى دمائها نتيجة عدة طعنات وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، ووجود جرح ذبحى بالرقبة، ولم يتمكن الاستماع إلى أقوالها فى أول الحادث.



وقد دارت الشبهات حول الزوج وأنه من قام بهذا العمل، وتبين من خلال الكاميرات أن الزوج خرج والزوجة سليمة. حيث تبين حدوث مكالمة تليفونية مع شقيقتها أثناء تواجد الزوج بالخارج.





وأنهت اعترافات الزوجه الشبهات التى دارت حول الزوج، إذا كان متورطا فى الحادث أما لا، وكانت المفاجأة باعترافها بأنها هى من فعلت ذلك فى نفسها.