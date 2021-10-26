أعراض الانخفاض الشديد في فيتامين ب 12.. أبرزها ارتفاع معدل ضربات القلب

كتبت فاطمة خليل

فيتامين ب 12 عنصر غذائي هام ينظم وظائف الجسم المختلفة، وتشير الإحصائيات إلى أن فيتامين ب 12 هو أحد أكثر أشكال نقص الفيتامينات شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وفيتامين ب 12 عنصر غذائي أساسي يحافظ على صحة الدم والخلايا العصبية ويسهل إنتاج الحمض النووي، فى هذا التقرير نتعرف على علامات تحذير تدل على انخفاض شديد فى مستوى فيتامين ب 12، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ونظرًا لأن أجسامنا لا تنتج فيتامين ب 12 بشكل طبيعي، فمن الممكن فقط الحصول عليه من خلال أطعمة معينة، بعضها موجود في المنتجات الحيوانية والمأكولات البحرية.

وبالتالي، نظرًا لأنه لا يتم إنتاجه بشكل طبيعي، يمكن أن يصبح من السهل جدًا على الفرد، وخاصة الشخص الذي يتناول النظام الغذائي غير الصحى، ألا يحصل على مستويات فيتامين ب 12 التي يحتاجها الجسم، عندما تنقص مستويات فيتامين ب 12 ، يمكن أن يتأثر الأداء الحيوي للجسم، ومع مرور الوقت ، يمكن أن يظهر في بعض النواحي.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12



أفضل طريقة لتناول كميات كبيرة من فيتامين ب 12 من خلال المصادر الطبيعية مثل المأكولات البحرية والبيض والدواجن وبعض أنواع منتجات الألبان، والتي يتم تناولها بشكل متكرر (نظرًا لأن الجسم لا يخزن فيتامين ب 12 لفترات أطول). وهكذا ، في حين أن القليل من المصادر النباتية والخضراوات والفواكه والبقوليات تحتوي على فيتامين ب 12 ، فإن النباتيين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا النقص من غير النباتيين.

هناك عامل سهل آخر لتسلل النقص وهو مشكلة القناة الهضمية الالتهاب المزمن في القناة الهضمية ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى ، والتي تبدو أكثر شيوعًا عند النساء أكثر من الرجال، يمكن أن تحد من امتصاص المغذيات القوية، وتسبب مشاكل. يُقال أيضًا أن كبار السن ومرضى السكر الذين يستخدمون الميتفورمين أو الاعتماد على مضادات الحموضة طويلة الاستخدام يمكن أن يكونوا أيضًا عرضة لخطر نقص هذا الفيتامين.

أعراض الانخفاض الشديد فى مستوى فيتامين ب12





تغيرات في نسيج اللسان



واحدة من أكثر العلامات الدالة على انخفاض مستويات فيتامين ب 12، فإذا كنت تعاني من نقص في مستويات فيتامين ب 12 ، فقد تفقد الحليمات، وهي نتوءات برعم التذوق الصغيرة الموجودة على سطح اللسان.

إذا حدث هذا، فمن المؤكد أنك ستعاني من التهاب اللسان أو تجربة تغيير في حاسة التذوق لديك أو تشعر بمذاق مختلف.

في حالة النقص الحاد، قد يصاب اللسان بالانتفاخ والالتهاب. وقد تعاني أيضًا من أعراض فموية أخرى، مثل تقرحات الفم أو الإحساس بالوخز أو الشعور بالحرقان في الفم.

الإحساس بوخز أو تنميل



تتمثل إحدى الوظائف المهمة التي يلعبها فيتامين ب 12 فى التحكم في وظيفة الأعصاب وتسهيل إنتاج كرات الدم الحمراء. عندما تفتقر إلى مستويات فيتامين ب 12 ، يمكن أن تتعرض لتدهور في الخلايا العصبية ، وتكون عرضة لمشاكل عصبية. نتيجة لذلك ، من الأعراض الشائعة التي يمكن الشعور بها هو الإحساس بالألم الذي يشبه الدبابيس والإبر في اليدين والساقين وأطراف الجسم.

يمكن أيضًا أن تتعرض الأعصاب المهمة المنتشرة في الحبل الشوكي للقذف ، وقد تعاني من الدوخة ، والتذبذب ، والأحاسيس الشبيهة بالإرهاق بشكل متكرر ، نظرًا لأن إحساس الجسم بالتوازن والتنسيق في خطر.

صعوبة في تذكر الأشياء وفقدان غير عادي للذاكرة



من أعراض ارتفاع نقص فيتامين ب 12 ، الذاكرة المتقطعة والنسيان نظرًا لأن مستويات فيتامين ب 12 تتحكم في وظيفة الأعصاب ، فإن النقص يمكن أن يسبب مشاكل مباشرة في صحة الدماغ وعمله أي تلف أو مشاكل في الأعصاب الموجودة في الدماغ يمكن أن تسبب مشاكل مثل فقدان الذاكرة أو الارتباك أو الارتباك أو تجعل من الصعب على الفرد أن يتذكر الأشياء جيدًا.

الشعور بقلق شديد



يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة للغاية من مستويات فيتامين ب 12 إلى اضطراب التوازن العقلي، أو تؤدي في النهاية إلى الاكتئاب أو القلق.

يقال إن مستويات فيتامين ب 12 تنظم إنتاج مواد كيميائية مهمة في الناقل العصبي في الدماغ مثل الدوبامين والسيروتونين.

ارتفاع معدل ضربات القلب وصعوبة التنفس



إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب12، فقد تواجه مشاكل في معدل ضربات القلب عندما يكون هناك نقص ، فإن القلب يجد صعوبة في العمل، ويجب أن ينبض بشكل أسرع للتعويض عن مستويات كرات الدم الحمراء المفقودة.

هذه الاستجابة هي طريقة الجسم لمحاولة التأكد من أن كمية كافية من الأكسجين تدور في جميع أجهزة الجسم وتصل إلى جميع الأعضاء نتيجة لذلك ، ستكون أيضًا عرضة لخطر المعاناة من صعوبات في التنفس.