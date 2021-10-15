اليوم السابع
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أكرم القصاص
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5 أطعمة يومية تساعدك على الحصول على فيتامين ب 12.. إنفوجراف

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 02:30 م
5 أطعمة يومية تساعدك على الحصول على فيتامين ب 12.. إنفوجراف فيتامين ب 12

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تتطلب أجسامنا العديد من العناصر الغذائية الأساسية لأداء وظائف صحية، وأحد هذه العناصر الغذائية التي تحتاجها أجسامنا بكمية معتدلة هو فيتامين بـ12، فإذا كنت تشعر بالإرهاق أو الدوار أو الخمول أو تواجه فقدان الشهية، فمن المحتمل أن يكون لديك نقص فيتامين ب 12.

فى هذا الإنفوجراف، نتعرف على 5 أطعمة يومية قد تساعدك على الحصول على فيتامين بـ12، وفقاً لموقع "NDTV".

 
5 أطعمة يومية تساعدك على الحصول على فيتامين ب 12
5 أطعمة يومية تساعدك على الحصول على فيتامين بـ12
 
لا ينتج جسم الإنسان فيتامين ب 12 بشكل طبيعي، وهو من الفيتامينات الهامة التي تشارك بشكل أساسي في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، بعض الأفراد لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين ب 12، بينما لا يستطيع الآخرون امتصاص ما يكفي منه بغض النظر عن الكمية التي يتناولونها، ونتيجة لذلك، ينتشر نقص فيتامين ب 12، خاصة بين كبار السن.

فيتامين ب 12

اطعمة تحتوى على فيتامين ب 12

الإرهاق

الفيتامينات

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