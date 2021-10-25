اليوم السابع
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مدبولي بفرنسا: مصر الوحيدة بالشرق الأوسط التي بها بنية تحتية ضخمة لتسييل الغاز

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 01:54 م
مدبولي بفرنسا: مصر الوحيدة بالشرق الأوسط التي بها بنية تحتية ضخمة لتسييل الغاز الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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خلال اجتماعه مع ممثلى 90 من الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاستماع لمداخلات واستفسارات عدد من ممثلي الشركات العاملة في القطاعات المختلفة.
 
وردا على سؤال آخر حول جهود الحكومة المصرية في دعم مجال الاستثمار في الغاز الطبيعي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خطوات جادة من أجل تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية لاسيما الغاز، وعمليات تسييله، لافتاً إلى أن استراتيجية الحكومة تسعي إلي تحويل مصر إلي مركز إقليمي للغاز الطبيعي، كما أن مصر تعد الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي لديها بنية تحتية ضخمة في مجال تسييل الغاز.
 
 
لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (12)
لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (12)

لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (13)
لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (13)

لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (14)
لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (14)

لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (1)
لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (1)

لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (2)
لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (2)

لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (3)
لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (3)

لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (4)
لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (4)

لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (5)
لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (5)

لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (6)
لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (6)

لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (7)
لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (7)

لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (8)
لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (8)

لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (9)
لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (9)

لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (10)
لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (10)

لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (11)
لقاء رئيس الوزراء مع ممثلى 90 شركة فرنسي (11)
 
رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (9)
رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (9)

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (10)
رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (10)

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (1)
رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (1)

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (2)
رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (2)

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (3)
رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (3)

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (4)
رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (4)

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (5)
رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (5)

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (6)
رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (6)

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (7)
رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (7)

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (8)
رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس الأعمال الفرنسي (8)
 

فرنسا

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

رجال الاعمال الفرنسيين

تسييل الغاز

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