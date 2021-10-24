المضغ الصحى للطعام يحسن المزاج ويقلل من التوتر أثناء العمل

كتبت ميرفت رشاد

يمنح النظام الغذائي الصحي والطعام المغذي الحيوية لصحتك الجسدية من خلال تعزيز جهاز المناعة لديك، لكن البحث الآن أثبت أن صحتنا العقلية تتأثر أيضًا بتناول طعامك، تظهر الدراسات العلمية كيف يمكن للطعام أن يساعد الأشخاص المصابين بالاكتئاب والقلق على تحسين حالتهم العقلية، يمكن أن يؤدي المضغ أيضًا إلى عجائب للصحة العقلية أثناء العمل، وبحسب ما نشره موقع "doctor-ndtv".

فوائد المضغ الصحي أثناء العمل

1. يعزز الطاقة ويكسر دائرة الكسل

المضغ الجيد يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك دون أن تجعلك خاملاً، تناول الوجبات الصغيرة يؤثر بشكل إيجابي على الإنتاجية في مكان العمل، يكمن السر في اختيار النوع المناسب من الطعام للمضغ، مثل السلطة أو الفواكه واختيار الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين إذا كان لديك نمط حياة مستقر.

2. يحسن التركيز والانتباه

يؤدي الصيام أو التهام الوجبات السريعة أو تناول الوجبات الثقيلة إلى إبطاء عملية الهضم ما يؤدي إلى الإرهاق وضعف اتخاذ القرار، كما أنه يبطئ من وقت رد الفعل، إن تناول النوع الصحيح من الطعام لا يغذي جسمك فحسب، بل يحسن اليقظة أيضًا، وهذا بدوره يحسن التركيز ومدى الانتباه وهو وضع مفيد للجميع في مكان العمل.

3. يخفف التوتر ويرفع المزاج

ويعزز تناول الوجبات الخفيفة الصحية الصحة العقلية لأن معظم العناصر الغذائية تعمل على تحسين الأداء العقلي، هناك اتصال بين الطعام والمزاج وتلعب خيارات الطعام دورًا محوريًا في جعل المرء يشعر بالهدوء ويقلل من التوتر، إن دمج الأطعمة مثل الأسماك والبيض والخضروات والفواكه والأطعمة قليلة الدسم والمكسرات والحبوب الكاملة بكميات محدودة من الصوديوم والدهون المشبعة والسكر المضاف في نظامك الغذائي يساعد جسمك على إنتاج السيروتونين المعروف باسم هرمون السعادة، يساعد الدماغ على إدارة الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب ويساعد في الحفاظ على ذاكرة قوية.

يمكن أن يؤدي توزيع الوجبات الثقيلة في وجبات صغيرة من خمس إلى ست وجبات إلى قطع شوط طويل في تحسين الصحة العقلية وتحسين الإنتاجية في مكان العمل على قدم وساق، إنها طريقة مؤكدة لإبقائك خفيفًا وهادئًا مع الكثير من الطاقة لتكون عاملاً ذكيًا، اختر المضغ أكثر من التهام أي يوم لحياة صحية وسعيدة.