لماذا يجب عليك تناول الأفوكادو يوميًا؟.. دراسة توضح

كتب مروة هريدى

وجدت دراسة حديثة أن إضافة الأفوكادو إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يحسن بشكل كبير صحة الأمعاء بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف، وفقا لما ذكره تقرير موٌع "تايمز اوف انديا".

من جانبها، قالت شارون طومسون، المؤلفة الرئيسية للدراسة التي نُشرت في مجلة التغذية، "نعلم أن تناول الأفوكادو يساعدك على الشعور بالشبع ويقلل من تركيز الكوليسترول السيئ في الدم، بجانب تأثيره الجيد على ميكروبات الأمعاء".

وجد الباحثون، أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو يوميًا كجزء من وجبة، لديهم وفرة أكبر من ميكروبات الأمعاء التي تكسر الألياف وتنتج مستقلبات تدعم صحة الأمعاء.



افوكادو

وتقول الدراسة أيضا إن هؤلاء الأشخاص يكون لديهم تنوعًا ميكروبيًا أكبر مقارنة بالأشخاص الذين لم يتلقوا وجبات الأفوكادو.

أضافت مؤلفة الدراسة "استهلاك الأفوكادو يقلل من الأحماض الصفراوية ويزيد من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة حيث ترتبط هذه التغييرات بنتائج صحية مفيدة"، اشتملت الدراسة على 163 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 عامًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ولكنهم يتمتعون بصحة جيدة.

تم تقسيم المشاركون إلى مجموعتين، تلقت المجموعة الأولى ثمرة أفوكادو مع كل وجبة، بينما تناولت المجموعة الضابطة وجبة مماثلة ولكن بدون الأفوكادو.



فوائد الافوكادو

قدم المشاركون عينات من الدم والبول والبراز طوال فترة الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا.

كان الغرض من هذه الدراسة هو استكشاف آثار استهلاك الأفوكادو على الجراثيم المعدية المعوية، حيث تبين أن الدهون والألياف الموجودة في الأفوكادو تؤثر بشكل إيجابي على ميكروبات الأمعاء.