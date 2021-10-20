اليوم السابع
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6 معلومات عن اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية البترول للمسئولية المجتمعية

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 12:00 ص
6 معلومات عن اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية البترول للمسئولية المجتمعية البترول ـ ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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تعمل الجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية من خلال رؤية واضحة للاستراتيجية لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة وتطوير الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي وتحقيق ريادة قطاع البترول المصري في التنمية الاقتصادية والمستدامة والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية والمجتمع المصري ككل وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بها وكانت كالتالي ..

1-تتمثل رسالتها فى دعم مساهمات قطاع البترول المصري في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة السنوية من خلال رؤية مصر 2030 .

2- يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه استراتيجية قطاع البترول المصري للمسؤولية المجتمعية على الأبعاد الإنمائية الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في كل المجالات من خلال خطة العمل السنوية.

3- تتضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية تنفيذ مشروعات تطوير ودعم الشباب المصرى مع التركيز على ذوى الهمم والمهارات الخاصة .

4- تتضمن الخطة أيضا تنفيذ ودعم مشروعات تنمية مهارات المرأة وتأهيلها لسوق العمل .

5-تنفيذ مشروعات حماية البيئة كمبادرات التخلص الآمن من النفايات بمواقع العمل والتوعية والمشاركة فى جهود الحفاظ على البيئة .

6- المشاركة الفاعلة فى مشروعات حياة كريمة بالمساهمة فى التنمية المجتمعية للقرى وبرامج الدعم المختلفة للمؤسسات التعليمية ومشروعات دعم الطالب المصرى والتغذية المدرسية والكشف المبكر على طلبة المدارس والمشاركة الفعالة بالمتابعة والتنفيذ إلى جانب التمويل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المختلفة.


البترول مشروعات البترول التنمية المستدامة

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