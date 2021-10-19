اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 05:54 م
أكرم القصاص
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مفوضية الانتخابات العراقية تنفى رد الطعون على نتائج الانتخابات

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 05:00 م
مفوضية الانتخابات العراقية تنفى رد الطعون على نتائج الانتخابات الانتخابات العراقية - أرشيفية
وكالات

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نفت مفوضية الانتخابات العراقية رد الطعون على نتائج الانتخابات معلنة استمرار تلقي الطعون اليوم، وفقا لسكاي نيوز عربية.

هذا بعد أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أنها ردت جميع الطعون المقدمة بعد دراستها.

و كشفت المفوضية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية أنها تسلمت أكثر من 1250 طعناً على نتائج الانتخابات، وفقا للعربية.

في حين أوضح مهند مصطفى، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، آلية النظر في الطعون، قائلا إن المفوضية تتعامل مع الطعون من خلال مطابقة البيانات والأدلة مع البيانات المتوفرة لدى المفوضية ثم ترفعها لمجلس المفوضين ومنه للهيئة القضائية الأعلى.

 
 

 


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