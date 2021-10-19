محافظة أسوان تنفى وجود عيوب فى محور كلابشة الجديد

أسوان عبد الله صلاح

رداً على بعض ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعى وترديد أحد المواطنين لشائعات عن وجود عيوب في محور وكوبرى كلابشة الجديد، فقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندس عيد كرومر مدير عام المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان بإعداد تقرير فنى هندسى عن ما تردد ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى هذه الإشاعات.

وكشف عيد كرومر في تقريره بأنه لا صحة لهذه الشائعات، حيث اعتقد البعض بحدوث شرخ في الكوبرى، ولكن نتيجة قيام بعض الأشخاص أكثر من مرة بفك وسرقة الصاج المعدنى المغطى للأرصفة والكوبستات الجانبية مما أدى لظهور الفاصل بين الخرسانات، وهو الذى توازى مع سرقة العلامات الإرشادية والعواكس، مؤكداً على الضرورة الهندسية لوجود فواصل التمدد لإعطاء الحرية لجسم الكوبرى فى الحركة نتيجة لتمدد وانكماش الخرسانة وحديد التسليح فى درجات الحرارة العالية والمنخفضة.

وأوضح مدير عام المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى بأن هذه الفواصل يتم تنفيذها بكامل عرض الكوبري فى الجزء العلوى للحارات المرورية والأرصفة والجزيرة الوسطى والكوبستات الجانبية، كما يتم تركيب فاصل نيوبرين للحارات المرورية، بجانب تركيب صاج من المعدن للأرصفة والكوبستات الجانبية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ الفاصل بعرض 10سم فى فصل الصيف ويزيد عرض الفاصل فى الشتاء نتيجة انخفاض درجة الحرارة.