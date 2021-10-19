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لماذا يوصي خبراء التغذية بتناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم؟

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:00 ص
لماذا يوصي خبراء التغذية بتناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم؟ فوائد شرب الحليب قبل النوم
كتبت مروة هريدى

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يوصي معظم خبراء التغذية بشدة بتناول كوب من الحليب في وقت النوم، الآن علميًا أيضًا ثبت أن تناول الحليب قبل النوم يمكن أن يجلب عددًا كبيرًا من الفوائد، ويوضح التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا"، السبب وراء أهمية تناول الحليب مع الطريقة الصحيحة لشربه.

 

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أثبت الحليب أنه يحسن نوعية النوم
 

عادة ما تُنسب خصائص الحليب المعززة للنوم إلى التربتوفان، لكن العلماء اكتشفوا أيضًا وجود ما يسمى بالكازين المهدرولي (CTH)، الذي يخفف التوتر ويعزز النوم.

قام الباحثون الذين نشروا تقريرًا في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية بتحديد ببتيدات معينة وهى عبارة عن سلسلة أحماض أمينية، توجد فى الحليب التي يمكن استخدامها يومًا ما في علاج قلة النوم بصورة طبيعية.

 

فوائد شرب الحليب قبل النوم
فوائد شرب الحليب قبل النوم

 

ماذا تقول الدراسة

اكتشف العلماء أيضًا العديد من الببتيدات الطبيعية، أو قطع صغيرة من البروتينات ولها تأثيرات مضادة للقلق وتعزز النوم، على سبيل المثال، ينتج عن معالجة بروتين في حليب البقر، يسمى الكازين، مع إنزيم التربسين الهضمي مزيجًا من الببتيدات المعززة للنوم المعروف باسم CTH.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، لا يحصل ثلث البالغين في الولايات المتحدة على قسط كافٍ من النوم، واستخدام المهدئات، مثل البنزوديازيبينات والزولبيديم، توصف عادة للأرق، لكنها قد تسبب آثارًا جانبية، ويمكن أن يصبح الناس مدمنين لها، حيث تعمل العديد من المهدئات عن طريق تنشيط مستقبل GABA، وهو بروتين في الدماغ يمنع الإشارات العصبية.

كوب الحليب
كوب الحليب

البروتين الطبيعي في الحليب
 

تم تحديد ببتيد معين فى الحليب يعرف باسم a-casozepine (a-CZP) والذي يمكن أن يكون مسئولاً عن بعض هذه التأثيرات، حيث قارن الباحثون فى الدراسة التى أجريت على الفئران تأثيرات CTH و CZP في اختبارات النوم، ووجدوا أن CTH أظهر خصائص تحسين النوم أفضل من CZP وحده.

وتشير هذه النتيجة إلى وجود ببتيدات أخرى تعزز النوم إلى جانب CZP في CTH.

 

كوب حليب بالعسل
كوب حليب بالعسل

الطريقة الصحيحة لتحضير الحليب
 

1. خذ كوب من الحليب الدافئ، أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقة صغيرة من العسل ورشة فلفل أسود، واخلطهم جيدًا قبل تناولهم.

2. قم بغلي الحليب، ثم أضف ملعقة صغير من الزنجبيل الطازج المبشور والكركم الطازج، واخلطهما جيدًا، واتركه يبرد قليلا، حيث يفضل تناوله دافئًا.

3. اغلي الحليب مع أوراق التولسي الطازجة وقليل من حبات الفلفل، ثم قم بتصفيتها وتناولها.


الحليب

الارق

فوائد تناول الحليب قبل النوم

حليب الكركم

حليب بالزنجبيل

الحليب الدافئ

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