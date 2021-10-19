روشتة يومية لصحة جيدة.. استيقظ مبكرًا وتناول الماء الدافئ ومارس التأمل

كتبت مروة هريدى

يعد اتباع روتين يومي للعناية الذاتية أمرًا حيويًا لتطهير نفسك وتجديد شبابك، ويمكن لإتباع بعض الخطوات اليومية البسيطة أن تساعدك فى إزالة السموم من الجسم وتحقيق التوازن وتنظيم ساعة الجسم والهضم، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

8 خطوات اتبعها يوميًا من أجل صحة جيدة:



الاستيقاظ قبل شروق الشمس..

نحن بحاجة إلى مزامنة أجسادنا مع إيقاعات الطبيعة، ومن أجل ذلك فإن الاستيقاظ مبكرًا أمر ضروري للغاية، وتحديدًا في الساعة 6 صباحًا.

ممارسة تمارين التأمل فى الصباح..

ممارسة تمارين التأمل فى الصباح أكثر فائدة من ممارسته في أي وقت آخر من اليوم، حيث يمكن أن يساعدك على تهدئة وتصفية ذهنك لبدء يومك بنشاط وحيوية.

كشط اللسان..

إن تنظيف أسنانك أمر ضروري، ولكن لا تنسى تضمين لسانك ضمن هذا الروتين، حيث يساعد كشط اللسان فى إزالة السموم المتراكمة أثناء النوم فى الليل.

ابدأ اليوم بشرب الماء..

ابدأ يومك بتناول كوب من الماء الفاتر فى الصباح، حيث يساعد الماء أعضاء الجسم على العمل بشكل جيد طوال اليوم ويسهل أيضًا حركة الأمعاء.



ابدأ يومك بشرب الماء

تناول وجباتك في صمت..



عندما تجلس للاستمتاع بوجبتك، تناول طعامك في صمت، تخلص من كل المشتتات مثل الموبايل أو مشاهدة التلفاز وانتبه جيدًا لما تتناوله.

التدليك بالزيت..

قم بتدليك جسمك بالسمسم أو زيت جوز الهند للحفاظ على دفء الجسم من الداخل، وتنعيم البشرة وتحسين عملية الهضم.

تنظيف الاسنان..

يمكن أن يساعد تنظيف الاسنان لمدة دقيقة واحدة في إزالة الجراثيم والبكتيريا المتراكمة من الفم، وتحسين عملية الهضم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

التقشير الجاف..

اعتمادًا على نوع بشرتك، استخدم فرشاة جافة أو استخدم مقشرًا طبيعيًا للجسم قبل الاستحمام، يمكن أن يساعد ذلك على تنشيط الدورة الدموية لديك.