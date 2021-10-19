روشتة من 5 أطعمة تناولها يوميًا للوقاية من العدوى والأمراض

كتبت مروة هريدى

يلعب الطعام المغذي دورًا محوريًا في مساعدة الشخص على البقاء بصحة جيدة، ولكن الكثير منا ينصرف لتناول الأطعمة غير الصحية والوجبات الجاهزة بشكل يومي مما يؤثر سلبًا على الصحة ويعرضنا لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما يسبب مشاكل للجهاز الهضمى مثل الحموضة والانتفاخ وغيرها، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 5 عناصر غذائية صحية يجب تناولها يوميًا للوقاية من الأمراض.

اللوز

إن تناول وجبات صحية ومليئة بالعناصر الغذائية بما في ذلك البروتينات والفيتامينات والمعادن أمر ضرورى لتعزيز المناعة، وقد أظهرت دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine أن الأشخاص الذين تناولوا المكسرات مثل اللوز سبع مرات على الأقل في الأسبوع لديهم معدل وفيات أقل بنسبة 20٪ لجميع الأسباب، خاصة أن اللوز مصدر غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين هـ والمغنيسيوم والبروتين والزنك وغيرها.



اللوز

البرتقال



تشير الأبحاث إلى أن تضمين البرتقال في نظامك الغذائي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فهو مصدر قوى لمضادات الأكسدة التي تُقلل الضرر الناتج عن الجذور الحرة، بما يحافظ على بشرة نقية وصحية، خاصة أن البرتقال مصدر غني بفيتامين C الذي ينتج خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة بما يعزز المناعة ويحمى من العدوى.



البرتقال

الخيار



يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء بنسة تصل إلى 96٪، ويساعد ذلك على ترطيب الجسم وبالتالي تحسين حركة الأمعاء والهضم، بجانب أن الخيار منخفض السعرات الحرارية، حيث إن تناول الخيار يوميًا قبل ساعتين من وجباتك قد يساعد في إنقاص الوزن، وهو مصدر غنى بالكالسيوم وفيتامين ك الضروريين للحصول على عظام أقوى، بجانب فيتامينات أ وب وسى والمنجنيز والنحاس والبوتاسيوم للحفاظ على نظام مناعة قوى.



الخيار

الفاصوليا

محملة بالعناصر الغذائية مثل البروتين والحديد والكالسيوم، كما أنها مليئة بالألياف التي تنظم الهضم وتحتوي على ألياف قابلة للذوبان يمكنها خفض مستويات الكوليسترول الضار وتمنحك شعورًا بالشبع بما يساعد في إنقاص الوزن.



الفاصوليا

الزنجبيل



مكون متعدد الأغراض لأنه غني بمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى التي قد تساعد في تسهيل الهضم، ويكون الزنجبيل أكثر فاعلية عند استخدامه طازجًا لأنه يحتوي على مستويات أعلى من الجنجرول وهو فعال في تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى.