أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19-10-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين المصريين، فيما ربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 733.593 مليار جنيه.

إيقاف تداول 48 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 48 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، رواد السياحة-رواد، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المجموعة المصرية العقارية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بي أي جي للتجارة والاستثمار، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن، حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الشمس للإسكان والتعمير، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 48 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، رواد السياحة-رواد، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المجموعة المصرية العقارية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بي أي جي للتجارة والاستثمار، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن، حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الشمس للإسكان والتعمير، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصرية للدواجن، العالمية للاستثمار والتنمية، المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، اودن للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، شركة النصر للأعمال المدنية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الدولية للأسمدة والكيماويات، اميرالد للاستثمار العقاري، مصر للأسمنت-قنا، دلتا للإنشاء والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لصناعة الورق-راكتا، المتحدة للإسكان والتعمير، العبوات الطبية.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية للصناعات الهندسية، الملتقى العربي للاستثمارات، غاز مصر، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العامة لمنتجات الخزف والصيني.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين المصريين، فيما ربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 733.593 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين المصريين، فيما ربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 733.593 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 464.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.9 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.22%، والعرب على 9.65% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 170.5 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 246.5 ألف جنيه، 124.7 مليون جنيه، 39.9 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 11195 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.88% ليغلق عند مستوى 2236 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13522 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4383 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.7% ليغلق عند مستوى 2481 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.99% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.36% ليغلق عند مستوى 4354 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة.

وصعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 137 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 115 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.55%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 30.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.41%.

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 104.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.16%.

- مجموعة عامر القابضة-عامر جروب بسعر إغلاق 1.085 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.93%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 20.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.47%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1 بسعر إغلاق 9.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 23.15%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 19.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 45.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.99%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 41.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.9%.