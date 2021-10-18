أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 18-10-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 18-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، بعد تنفيذ تداول شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.596 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1، الفنار للمقاولات والإنشاءات والتجارة والاستيراد، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، بي اي جي للتجارة والاستثمار، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، العامة للصوامع والتخزين، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

البورصة تربح 6.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، بعد تنفيذ تداول شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.596 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، بعد تنفيذ تداول شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.596 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 819.4 مليون ورقة مالية بقيمة 7.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.5 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.09%، والعرب على 11.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 82.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 17.68%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 4.7 مليار جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 754.6 مليون جنيه، 111.4 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 1.3 مليار جنيه، 2.5 مليار جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 11276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 2326 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 13605 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 4421 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2659 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3641 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4552 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1106 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: - العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 70 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.67%.

- مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب بسعر إغلاق 0.638 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.14%.

- مجموعة عامر القابضة-عامر جروب بسعر إغلاق 1.044 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.07%.

- جي بي اوتو بسعر إغلاق 4.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.80%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 12 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.57%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1 بسعر إغلاق 12.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 27.72%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 22.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.73%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 9.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.97%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 56.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.73%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 19.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.27%.