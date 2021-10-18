وزير الدفاع الأمريكى يصل جورجيا أول محطة من جولته فى منطقة البحر الأسود

تبليسى (أ ش أ)

وصل وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن اليوم الاثنين، إلى جورجيا فى زيارة رسمية وهى المحطة الأولى من جولته فى منطقة البحر الأسود لتعزيز التحالفات مع دول المنطقة، حسبما أرد راديو "فرنسا الدولى" هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أعلن أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيقوم بزيارة إلى أوكرانيا هذا الأسبوع افي إطار جولة أوروبية يجرى إعدادها حاليا من جانب وزارة الدفاع البنتاجون.

وقال كيربي - في بيان صحفى، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية "يستعد الوزير وفريقه لجولة إلى أوروبا الأسبوع المقبل.

وستتضمن محطات الجولة جورجيا وأوكرانيا ورومانيا"، مضيفا أن أوستن سيختتم الجولة الأوروبية مع الحلفاء والشركاء في بروكسل لحضور اجتماع وزارء دفاع حلف الناتو، على أنه سيتم تقديم إعلان رسمي يحمل مزيدا من التفاصيل في الأيام المقبلة.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال خلال زيارته للولايات المتحدة الشهر الماضي إن وزير الدفاع الأمريكي وعد بزيارة أوكرانيا هذا الخريف.

وفي سياق متصل، طلبت أوكرانيا، خلال قمة مع الاتحاد الأوروبي دعمًا أكبر للدفاع عن مصالحها في مواجهة موسكو، في خضمّ أزمة طاقة عالمية تعزز قبضة روسيا على قطاع الغاز.