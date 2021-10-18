تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار اللحوم البلدى الحمراء اليوم الإثنين 18- 10-2021 وفقا للأسعار الرسمية، وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة الكندوز بجميع دراجاتها بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، و أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها.

و تراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .

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والجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن رصد كافة المتغيرات التي تطرأ علي أسعار وتوافر السلع بالأسواق من خلال غرفة عمليات متابعة الأسواق بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لضمان دقة تقارير الأسعار ومنع المتلاعبين من إطلاق الشائعات التي قد تضر بمصلحة المستهلك أو تضر بحركة تدفق السلع بالأسواق .