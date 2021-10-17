‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

‎كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيه.

‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات.

‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيهات.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.

‎‏‎الباذنجان العروس 6 جنيهات.

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الألوان 12 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيه.

‎- الجوافة 9 جنيهات.

‎- بلح بارحى 34 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها.

‎‏‎- رمان 8.5 جنيه.

‎‏‎- الباميا الخضراء 20 جنيها.

‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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