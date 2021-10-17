‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيه.
- الكوسة بـ 6 جنيهات.
- الجزر بـ 10 جنيهات.
- الخيار بـ 6 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
الباذنجان العروس 6 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
- الفلفل الألوان 12 جنيها.
- الليمون بـ 8.5 جنيه.
- الجوافة 9 جنيهات.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
- العنب الأحمر 14 جنيها.
- رمان 8.5 جنيه.
- الباميا الخضراء 20 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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