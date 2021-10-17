اليوم السابع
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‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:00 م
‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة
‎كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-
 
‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيه.
‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات.
‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيهات.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
‎‏‎الباذنجان العروس 6 جنيهات.
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الألوان 12 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيه.
‎- الجوافة 9 جنيهات.
‎- بلح بارحى 34 جنيها.
‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه
‎‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها.
‎‏‎- رمان 8.5 جنيه.
‎‏‎- الباميا الخضراء 20 جنيها.
‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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التموين

اسعار الخضروات والفاكهة

الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

اسعار الخضار اليوم

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