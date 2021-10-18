أكد القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا، الجنرال جون برينان، أن تنظيم داعش الإرهابي لا زال يشكل تهديداً حقيقياً في العراق وسوريا.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة إقليم كردستان العراق - في بيان أوردته قناة (الإخبارية العراقية ) - "إن رئيس الإقليم مسرور بارزاني، استقبل اليوم، القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جون برينان، جرى بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق وسوريا، فضلاً عن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مؤكدا مواصلة دعم قوات البيشمركة في الحرب ضد إرهابيي داعش.
ووجّه بارزاني، للتحالف الدولي شكره على دعمه، مشدداً على أهمية التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، لاسيما في المناطق الكردستانية خارج الإقليم، لمواجهة مخاطر الإرهاب في تلك المناطق.
و أكد أن استقرار وضع العراق سيكون له الأثر الإيجابي على أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام.
يذكرأن، أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، قبل أيام تعرض قواته في إربيل بكردستان العراق، لهجوم بطائرات بدون طيار الليلة الماضية دون وقوع إصابات.
وكتب ممثل التحالف الدولي وين ماروتو في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، "في تمام الساعة 11:43 من مساء 11 سبتمبر، تعرضت قوات التحالف في قاعدة أربيل الجوية لهجوم بطائرتين بدون طيار، واستخدم التحالف تدابير الحماية المضادة لتدمير الطائرات بدون طيار، ولم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار مادية".
كانت قد هزت سلسلة انفجارات محيط مطار إربيل الدولى بإقليم كردستان العراق، ما أسفر عن توقف الرحلات الجوية من مطار إربيل تحسبا لمزيد من الهجمات.
وأفادت مصادر أمنية عراقية، أن المعلومات المتوفرة لدى السلطات، تفيد بهجوم صاروخي استهدف محيط مطار أربيل.
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