ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.1% بجلسة الاثنين.. و6.1 مليار جنيه أرباح

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.596 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 11276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 2326 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 13605 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 4421 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2659 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3641 نقطة.