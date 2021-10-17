أخبار البورصة اليوم الأحد 17-10-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 17-10-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه عند مستوى 717.449 مليار جنيه.



إيقاف تداول 10 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مصر بني سويف للأسمنت، حديد عز. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مصر بني سويف للأسمنت، حديد عز.

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه عند مستوى 717.449 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه عند مستوى 717.449 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 353.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.5 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.67%، والعرب على 5.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 30.4 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 969 ألف جنيه، 13.6 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 78.8 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45%، ليغلق عند مستوى 11155 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13494 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 4358 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3609 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4595 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي 397 ألف سهم، 1261 سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 43 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 10 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، الأهرام للطباعة والتغليف، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، 500 ألف سهم، مليون سهم، 400 سهم، 15 ألف سهم، 325 ألف سهم، مليون سهم، 130.6 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي 397 ألف سهم، 1261 سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 43 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 10 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، الأهرام للطباعة والتغليف، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، 500 ألف سهم، مليون سهم، 400 سهم، 15 ألف سهم، 325 ألف سهم، مليون سهم، 130.6 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بنك كريدي أجريكول مصر، القاهرة للاستثمار والتنمية العارية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 1.3 مليون سهم، 347.9 ألف سهم، 1000 سهم، 400 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة عامر جروب، شراء عدد 1.4 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي.

فيما قررت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء بعض العمليات المنفذة على شركة رواد السياحة-رواد، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، غاز مصر.



إي فاينانس أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، قد بلغت عدد 1.6 مليار سهم، بإجمالي تغطية الطرح العام 61.36 مرة تقريباً. أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، قد بلغت عدد 1.6 مليار سهم، بإجمالي تغطية الطرح العام 61.36 مرة تقريباً.