سيبك من السلمون وخليك فى البلطى.. فوائده الصحية مدهشة

كتبت ميرفت رشاد

نجح سمك البلطى فى خطف الأنظار من السلمون الذى تربع على عرش قائمة الأسماك المفيدة لصحة جسم الإنسان لسنوات طويلة، وبدأت تزدهر شعبية سمك البلطى لعدة أسباب منها أنه غير مكلف ومتعدد الاستخدامات ولكنه أيضًا مليء بالعديد من الفوائد الصحية، فهو مصدر عالي الجودة للبروتين ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لصنع البروتينات بالإضافة لانخفاض السعرات الحرارية والدهون مما يجعله خيارا رائعا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص أوزانهم بطريقة صحية، وفقا لما أكدته أخصائية التغذية الأمريكية لورين ماناكير ، لموقع " eatthis".

البلطي غني بالبروتين

تمنحك قطعة 100 جرام من البلطى حوالي 26 جرامًا من البروتين ، فى حين تحصل على 19 جراما من البروتين فى قطعة 100 جرام من السلمون، وحوالي 22 جرامًا من البروتين في 100 جرام من لحم البقر

مقدار البروتين الذي تحتاجه؟

تعتمد كمية البروتين التي تحتاجها يوميًا على العديد من العوامل ، مثل العمر والجنس والأهداف الصحية، يغير العديد من الأشخاص مستويات البروتين اليومية لديهم بناءً على نظامهم الغذائي الحالي أو روتين اللياقة البدنية ، ولكن يجب تحديد ذلك بمساعدة متخصص.

بالنسبة للمتطلبات الأساسية ، تقترح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قيمة يومية لا تقل عن 50 جرامًا من البروتين بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري، ويمكن أن يتغير هذا الرقم بناءً على احتياجاتك الخاصة ، ولكن يمكنك استخدام هذا كنقطة بداية.

فائدة الحصول على البروتين من الأسماك

كثير من الناس يسمعون كلمة " بروتين " ويفترضون تلقائيًا أنه يجب عليهم تناول المزيد من اللحوم، ولكن على الرغم من أن اللحوم مثل الدجاج ولحم البقر غنية بالبروتين ، فقد يكون من المفيد الحصول على البروتين من الأطعمة الأخرى أيضًا ، خاصةً لأن تناول الكثير من اللحوم الحمراء أو المصنعة يرتبط بزيادة أمراض القلب والأوعية الدموية .

توصي الإرشادات الغذائية لوزارة الزراعة الأمريكية، بموازنة بروتينات اللحوم مع الأطعمة مثل البيض والمكسرات والفاصوليا والخضروات الورقية ومنتجات الصويا والأسماك.

يساعدك تناول المزيد من الأسماك مثل البلطي فى الحصول على دفعة من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تم ربطها بتحسين وظائف المخ وصحة أفضل بشكل عام.