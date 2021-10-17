سعر اليورو اليوم الأحد 17-10-2021 بالبنوك

تباين سعر اليورو اليوم الأحد 17-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر الصباحية، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.12 جنيه للشراء، و18.28 للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.12 جنيه للشراء، و18.29 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.11جنيه للشراء، و18.30 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.16جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الخميس الماضى.
وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك فى أولى أيام الأسبوع للبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى ثبت سعره عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
18.16جنيه للشراء.
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.28جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.12جنيه للشراء.
18.29جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر18.12جنيه للشراء.
18.28جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.29 جنيه.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.11جنيه للشراء.
18.30جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.14 جنيه للشراء.
18.31 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.14 جنيه للشراء.
18.31 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.14 جنيه للشراء.
18.28 جنيه للبيع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة