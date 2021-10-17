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سعر اليورو اليوم الأحد 17-10-2021 بالبنوك

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:33 ص
سعر اليورو اليوم الأحد 17-10-2021 بالبنوك اليورو
كتبت : سماح حمدى

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تباين سعر اليورو اليوم الأحد 17-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر الصباحية، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.12 جنيه للشراء، و18.28 للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.12 جنيه للشراء، و18.29 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.11جنيه للشراء، و18.30 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.16جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الخميس الماضى.
 
 
وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك فى أولى أيام الأسبوع للبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى ثبت سعره عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى  سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.16جنيه للشراء.
 
18.28جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.12جنيه للشراء.
 
18.29جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.12جنيه للشراء.

18.28جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.29 جنيه.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.11جنيه للشراء.
 
18.30جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.14 جنيه للشراء.
 
18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.14 جنيه للشراء.
 
18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.14 جنيه للشراء.
 
18.28 جنيه للبيع.

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