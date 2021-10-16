اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أكتوبر 2021 03:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم السبت 16-10-2021

السبت، 16 أكتوبر 2021 11:04 ص
سعر الريال السعودى اليوم السبت 16-10-2021 الريال السعودى
كتبت ــ ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 16-10-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى ثبت سعره عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى  سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.18  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.16  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.17  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.18  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.11  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال

الريال

ريال سعودى

الجنيه امام الريال السعودى

اسعار الريال

الريال السعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة