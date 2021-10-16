كتبت ريهام الباشا

سجل سعر اليورو اليوم السبت 16-10-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصري عند سعر 18.12 جنيه للشراء، و18.29 للبيع، وفى بنك الإسكندرية استقر عند سعر 18.11جنيه للشراء، و18.31 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.16جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.16جنيه للشراء. 18.16جنيه للشراء.

18.28جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.12جنيه للشراء.

18.29جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر 18.12جنيه للشراء.

18.29جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.11جنيه للشراء.

18.31جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 18.14 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.14 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.14 جنيه للشراء.

18.28 جنيه للبيع.