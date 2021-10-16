سجل سعر اليورو اليوم السبت 16-10-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصري عند سعر 18.12 جنيه للشراء، و18.29 للبيع، وفى بنك الإسكندرية استقر عند سعر 18.11جنيه للشراء، و18.31 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.16جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.16جنيه للشراء.
18.28جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.12جنيه للشراء.
18.29جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر18.12جنيه للشراء.
18.29جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.11جنيه للشراء.
18.31جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.14 جنيه للشراء.
18.31 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.14 جنيه للشراء.
18.31 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.14 جنيه للشراء.
18.28 جنيه للبيع.
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